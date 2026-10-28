Психотерапевт объяснила, зачем мужчины проводят время в гараже

Уход в гараж помогает мужчинам снизить стресс и побыть наедине с собой. Такой способ восстановления особенно важен для интровертов, рассказала психотерапевт Екатерина Макарова, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта телеканала «Доктор» Екатерины Макаровой, гараж дает повод остаться одному. Во многих парах нет привычки уважать личные границы, а желание побыть без партнера может вызывать подозрения.

Монотонная работа с предметами заменяет медитативные практики и отвлекает от интеллектуальных перегрузок. Знакомые с детства механические действия дают ощущение контроля и завершенности.

«Люди, занятые умственным трудом, разряжают психику через физическую активность. Отмывая или раскладывая детали по местам, человек буквально расставляет по полкам накопившиеся эмоции, тревоги и воспоминания», — пояснила Макарова.

При этом уединение не должно разрушать социальную жизнь. Отказ от общения, пренебрежение гигиеной и едой могут указывать на психическое расстройство. В таком случае эксперт посоветовала деликатно поговорить с человеком и привлечь к диагностике клинического психолога или психиатра.

Макарова подчеркнула, что партнерам важно обсуждать потребность в личном времени. Уединение должно помогать возвращаться к полноценной жизни, а не становиться способом бегства от проблем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.