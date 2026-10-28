Психотерапевт объяснила, зачем мужчины проводят время в гараже
Уход в гараж помогает мужчинам снизить стресс и побыть наедине с собой. Такой способ восстановления особенно важен для интровертов, рассказала психотерапевт Екатерина Макарова, сообщает Газета.ru.
По словам эксперта телеканала «Доктор» Екатерины Макаровой, гараж дает повод остаться одному. Во многих парах нет привычки уважать личные границы, а желание побыть без партнера может вызывать подозрения.
Монотонная работа с предметами заменяет медитативные практики и отвлекает от интеллектуальных перегрузок. Знакомые с детства механические действия дают ощущение контроля и завершенности.
«Люди, занятые умственным трудом, разряжают психику через физическую активность. Отмывая или раскладывая детали по местам, человек буквально расставляет по полкам накопившиеся эмоции, тревоги и воспоминания», — пояснила Макарова.
При этом уединение не должно разрушать социальную жизнь. Отказ от общения, пренебрежение гигиеной и едой могут указывать на психическое расстройство. В таком случае эксперт посоветовала деликатно поговорить с человеком и привлечь к диагностике клинического психолога или психиатра.
Макарова подчеркнула, что партнерам важно обсуждать потребность в личном времени. Уединение должно помогать возвращаться к полноценной жизни, а не становиться способом бегства от проблем.
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