Вайнер заявил, что демократы не смогут национализировать SpaceX

Ранее бывший министр труда США Роберт Райх призвал Демократическую партию подготовить законодательную основу для национализации SpaceX, которая принадлежит Илону Маску и владеет системой спутниковой связи Starlink. По мнению Райха, стратегическая сфера государства не должна зависеть от политических предпочтений одного человека.

СМИ связывают первоначальную критику демократов с решением Маска замедлить работу Starlink для украинской армии.

Вайнер считает, что разделение компании может обрушить космическую программу США. По его словам, спутниковый бюджет Маска составляет 10 миллиардов долларов, еще 15 миллиардов вложены в будущее развитие. Более половины последней суммы, как утверждает обозреватель, приходится на средства американского космического агентства NASA.

«Национализировать все это практически невозможно. Этот номер у „демократов“ не пройдет, но попытки, конечно, будут», — заявил Вайнер.

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