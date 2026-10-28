Ефимов: к 2029 году в Москве откроют станции на пяти линиях метро

В 2027–2029 годах планируется завершить строительство участка Рублево-Архангельской линии между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Новорижская» южного отрезка Троицкой линии, а также Бирюлевской линии — от «ЗИЛа» до «Бирюлева». Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах развития рельсового транспорта в Москве на ближайшие 3 года. По словам Ефимова, развитие транспортной инфраструктуры столицы по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы.

«До конца 2029 года планируем построить 23 станции метро на пяти линиях метрополитена. Сейчас ведется как активное строительство, так и работы подготовительного периода. Строим участок Троицкой линии от „Новомосковской“ до „Троицка“ с шестью станциями, Рублево-Архангельскую продлим на пять станций до „Новорижской“. Также в транспортной системе города появится новая Бирюлевская линия с 10 станциями. Помимо этого, построим станции „Гольяново“ и „Южный порт“ на действующих Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской линиях», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В сентябре текущего года открыли первый участок Рублево-Архангельской линии — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Она стала 17-й линией Московского метрополитена и шестой новой, включая Московское центральное кольцо, построенной с 2011 года.

Под руководством Собянина в городе реализуется долгосрочная программа развития метро. Новые станции позволят сократить время поездок пассажиров, разгрузить улично-дорожную сеть и действующие линии метро, а также повысить связанность районов и доступность городского транспорта. На новых участках пассажиров будут перевозить современные поезда российского производства, что обеспечит высокий уровень комфорта, безопасности и надежности.

Южный участок Троицкой линии проходит за МКАД вдоль Калужского шоссе по территориям районов Коммунарка и Троицк. Метро здесь развивается на опережение: транспортный каркас формируется заранее, создавая основу для дальнейшего жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры вокруг станций.

Бирюлевская линия строится в уже сложившихся районах с большим количеством инженерных коммуникаций и оживленных автодорог, поэтому размещать строительные площадки здесь сложнее. Тем не менее работа идет активно: планируется, что уже в 2029 году движение будет запущено до станции «Бирюлево».

Ранее мэр столицы Собянин отмечал, что формирование надежного, безопасного и эффективного городского транспорта с высоким уровнем сервиса — ключевая задача развития транспортной системы Москвы.

Столица является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. В 2011–2026 годах здесь было построено и реконструировано свыше 270 км новых линий, открыто 130 станций метро, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Большую кольцевую линию (БКЛ).

Возведение транспортных объектов в столице соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».