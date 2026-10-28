В Волгограде пунктуальный эксгибиционист попал на видео

Студентки женского общежития технологического колледжа в Волгограде пожаловались на пунктуального эксгибициониста. Девушки засняли его на видео, сообщает V1.RU .

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина занимается самоудовлетворением под окнами женского общежития. При этом процесс он подсвечивает фонариком.

Авторы ролика утверждают, что извращенец появляется регулярно и пугает воспитанниц учебного заведения.

«Это уже просто невыносимо. Неизвестный мужчина у общежития по проспекту Жукова, 83/2 занимается самоудовлетворением под окнами комнат девочек. Изначально он сидит в деревьях, светя оттуда лазером, далее, увидев ожидаемую реакцию, выходит и начинает делать непристойные вещи. Наблюдаем за этой ситуацией уже год», — жалуются обитатели общежития

По словам студенток, мужчина появляется регулярно в промежуток с 22:00 до 23:30. В прошлом году девочки жаловались руководству колледжа и коменданту общежития, но безрезультатно. Поэтому студентки начали обкидывать мужчину мужчину яйцами и мукой, кто-то даже суп выливал.

Замдиректора колледжа по воспитательной работе Елена Абошилина и дежурная утверждают, что получали жалоб на неизвестного онаниста, но обежали разобраться в ситуации с привлечением полиции.

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