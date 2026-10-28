В Волгограде пунктуальный эксгибиционист попал на видео
Студентки женского общежития технологического колледжа в Волгограде пожаловались на пунктуального эксгибициониста. Девушки засняли его на видео, сообщает V1.RU.
На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина занимается самоудовлетворением под окнами женского общежития. При этом процесс он подсвечивает фонариком.
Авторы ролика утверждают, что извращенец появляется регулярно и пугает воспитанниц учебного заведения.
«Это уже просто невыносимо. Неизвестный мужчина у общежития по проспекту Жукова, 83/2 занимается самоудовлетворением под окнами комнат девочек. Изначально он сидит в деревьях, светя оттуда лазером, далее, увидев ожидаемую реакцию, выходит и начинает делать непристойные вещи. Наблюдаем за этой ситуацией уже год», — жалуются обитатели общежития
По словам студенток, мужчина появляется регулярно в промежуток с 22:00 до 23:30. В прошлом году девочки жаловались руководству колледжа и коменданту общежития, но безрезультатно. Поэтому студентки начали обкидывать мужчину мужчину яйцами и мукой, кто-то даже суп выливал.
Замдиректора колледжа по воспитательной работе Елена Абошилина и дежурная утверждают, что получали жалоб на неизвестного онаниста, но обежали разобраться в ситуации с привлечением полиции.
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