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Женщина пырнула мужа ножом в ходе конфликта в Химках

Женщина пырнула мужа ножом в ходе конфликта в городском округе Химки. Нападавшую задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отдел полиции поступило сообщение от медучреждения, что к ним поступил мужчина 1984 года рождения с ножевым ранением.

По предварительным данным, в квартире жилого дома на Юбилейном проспекте между мужчиной и его супругой произошел конфликт. В ходе ссоры женщина схватила нож и пырнула мужа.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, которой оказалась ранее судимая местная жительница 1988 года рождения.

В отношении задержанной следователем возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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