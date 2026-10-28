Школьников-изобретателей приглашают к участию в конкурсе НПО машиностроения

Юных исследователей и изобретателей со всей России приглашают принять участие в конкурсе школьных научно-технических проектов АО «ВПК „НПО машиностроения“». Прием работ для участия в отборочном этапе пройдет с 1 января по 1 февраля. Заявки принимаются на официальном сайте МАОУ «Лицей» г. Реутова .

Отборочный тур состоится в рамках II Всероссийской научно-практической конференции «Первые ступени больших открытий», которая пройдет 24–25 февраля в реутовском лицее. В состав жюри войдут действующие инженеры и ученые.

Работы будут оцениваться по следующим направлениям:

«Инженерное творчество»;

«Техника и инженерное дело»;

«Информатика и автоматизированные системы»;

«Физика и познание мира»;

«Математика»;

«Юниор-техник».

Финал конкурса состоится в апреле в реутовском детском технопарке «Изобретариум». В нем представят лучшие работы. Ребята продемонстрируют собственноручно созданные устройства, программы, летательные аппараты и другие проекты.

Финалисты смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады школьников «Шаг в будущее» по профилю «Инженерное дело», проводимой МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Авторы лучших работ попадут в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности («Таланты России»). Победители и призеры также получат дополнительные баллы при поступлении в Бауманский университет и другие ведущие вузы.

Первый зампредседателя Московского областного реготделения Союза машиностроителей России Антон Дегтярев рассказал, что конкурс ориентирован на профориентацию ребят.

«Важно, чтобы школьники имели возможность заниматься проектами в той области, в которой им в дальнейшем будет интересно работать и развиваться. Самое главное — чтобы работа была близка по духу. Мы обращаем внимание школьников на аэрокосмическое направление. НПО машиностроения — один из ведущих разработчиков ракетно-космической техники, и мы всегда заинтересованы в привлечении, подготовке и приеме высококвалифицированных инженерных и научных кадров», — отметил он.

Конкурс научно-технических проектов АО «ВПК „НПО машиностроения“» проводится с 2019 года. Он объединяет юных изобретателей и ученых со всего Подмосковья, из Москвы и других регионов. В 2026 году приказом министерства просвещения РФ состязание повторно включено в ежегодно утверждаемый перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

Мероприятие проводится Военно-промышленной корпорацией совместно с администрацией городского округа Реутов и Московским областным региональным отделением Союза машиностроителей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

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