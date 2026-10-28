В Кемеровской области медведи не впали в спячку, несмотря на снег

Жители Кемеровской области жалуются на медведей, которые даже не собираются впадать в спячку. Они продолжают выходить к людям, несмотря на выпавший снег.

На ситуацию обратила внимание жительница Сибири Елена. Она опубликовала ролик из города Таштагол, где заметили хищника.

«Таштагол, (медведи — ред.) еще не спят», — написала Елена.

Судя по кадрам, медведь вышел прямо на дорогу, рядом с которой стоят дома. Через какое-то время косолапый свернул в сторону и направился в лес. Хищник был довольно крупных размеров.

Люди в ролике указали на то, что медведь, видимо, залез на чей-то участок — его следы вели прямо к забору. Также в ролике можно заметить вмятины на металлическом ограждении.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.