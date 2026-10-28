Сколько-сколько? Найдены самые дорогие апартаменты для аренды в Москве

В Москве сдают апартаменты, где есть семь спален, десять санузлов и массажный кабинет. Аренда обойдется в 8,5 млн рублей в месяц, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на NF GROUP.

Самое дорогое предложение на столичном рынке аренды жилья, по данным на октябрь 2026 года, находится в башне «ОКО» в «Москва-Сити». Там сдают апартаменты площадью 1 тыс. «квадратов».

В месяц за аренду квартиры придется платить 8,5 млн рублей. За год проживания арендатору придется потратить 102 млн рублей.

Элитная недвижимость заняла целый этаж. Внутри есть семь спален, десять санузлов, несколько гостиных и зон отдыха, две кухни, столовая и гардеробные. Также жильцам предлагают спа-зону с сауной, где есть массажный кабинет и тренажерный зал. Во всех комнатах сделан дизайнерский ремонт. В интерьере присутствует натуральное дерево, мрамор и предметы искусства.

Арендаторам будет доступен лифт, который привезет их прямо в приватное лобби. В апартаментах панорамные окна, которые выходят на все стороны Москвы. Также у жильцов будет возможность искупаться в бассейне, сходить в ресторан и фитнес-центр, которые находятся в здании.

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