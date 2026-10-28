Поэт и прозаик Владимир Алейников умер в возрасте 80 лет

На 81-м году жизни скончался российский поэт, прозаик и художник Владимир Алейников, сообщается на сайте издательства «Рипол классик».

«Гениальный поэт. Человек огромного таланта, внутренней свободы и удивительной силы слова. Для нашего издательства большая честь, что книги Владимира Дмитриевича выходили в „РИПОЛ классик“», — говорится в сообщении.

В издательстве добавили, что скорбят вместе с родными, близкими, друзьями, коллегами и читателями Владимира Алейникова.

Алейников родился в 1946 году в Перми. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В 1965 году вместе с поэтом Леонидом Губановым основал литературное содружество СМОГ и стал его лидером. В 1980-х годах Владимир Дмитриевич как переводчик занимался поэзией народов СССР.

Алейников писал стихи со школьных лет, но долго не публиковался в России. Его первые книги вышли лишь в 1987 году. В 2026 году вошел в список «300 российских поэтов», чье творчество рекомендовано для изучения на филологических факультетах страны.

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