Сосудистые аномалии: 7-летний мальчик пережил несколько инсультов в Новосибирске

Семилетний мальчик пережил несколько инсультов в Новосибирске. У ребенка нашли крайне редкие для его возраста сосудистые аномалии, сообщает Mash Siberia .

Целый год Матвей мучился от головных болей, которые родители связывали с тяжелой учебой. Когда ситуация стала критической, семья обратилась к врачам. Обследование выявило в мозге ребенка каверномы — сгустки застоявшейся крови, указывающие на несколько перенесенных инсультов.

Наросты оказались настолько крупными, что врачи признались - они никогда не видели ничего подобного. За год с момента обнаружения кавернома увеличилась вдвое. Матвея экстренно госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг.

Нейрохирурги Новосибирской областной клинической больницы провели сложную операцию и вернули школьника к полноценной жизни.

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