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Силы ПВО сбили 30 летевших на Москву беспилотников

Спецоперация

На Москву летят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку, сообщает мэр Сергей Собянин.

Вечером 28 октября было сбито уже 30 дронов.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

Прошедшей ночью над территорией России ликвидировали 531 украинский БПЛА.

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