В Башкирии мужчина выдал себя за девушку и обманул односельчанина на 380 тыс рублей

Житель Учалинского района Башкирии притворился девушкой. Он смог обмануть соседа на 380 тысяч рублей, сообщает Mash Batash .

Мужчина создал фейковый аккаунт с фотографией привлекательной девушки и начал флиртовать с соседом. Когда тот клюнул на уловку, он написал ему уже со своей личной страницы.

В сообщении говорилось, что их общая знакомая упала с крыши 25-этажного дома и ей не хватает 30 тысяч рублей на сиделку. Мужчина, не раздумывая, перевел деньги.

После этого хитрый притворщик связался с потерпевшим от имени матери выдуманной девушки и попросил еще 350 тысяч рублей на пересадку сердца. Мужчина снова передал деньги, а взамен получил поддельную расписку.

В результате обманщик заявил, что интернет-подруга скончалась. Только после этого мужчина обратился в полицию.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему три года лишения свободы условно. Кроме того, его обязали вернуть все похищенные деньги.

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