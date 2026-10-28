Французский продюсер избил и попытался засудить модель Playboy из Петербурга

Петербургская модель Playboy отбилась от абсурдного иска на 10 тыс. евро, после того как французский продюсер избил ее и попытался засудить за разоблачительные посты в соцсетях, сообщает Baza .

Известная в международных модельных кругах россиянка приняла участие в рекламной фотосессии во Франции. Однако она не получила оплату за свою работу. Анна утверждала, что такие случаи в индустрии не редкость, но решила не оставлять ситуацию без внимания и попыталась мирно урегулировать вопрос с заказчиком. Во время очередных переговоров продюсер с матерью избили девушку.

Суд признал француза виновным в нападении. Пока продюсер пытался оспорить приговор, Анна опубликовала, разоблачающий пост, который увидели 27 тыс. человек. В ответ продюсер потребовал от российской модели 10 тыс. евро за ущерб репутации и «моральные страдания».

На судебных заседаниях адвокат Анны сравнил ее ситуацию с движением #MeToo, цель которого — публично говорить о пережитом насилии. По аналогии россиянка лишь хотела предупредить других девушек, чтобы те не попали в аналогичную ловушку. В итоге суд в Тулоне встал на сторону Анны, а французы со своей командой намерены обратиться в Европейский суд.

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