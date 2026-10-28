Москвичка купила в Петербурге активированный iPhone и не смогла вернуть деньги

Жительница Москвы приобрела в Санкт-Петербурге iPhone, который оказался активирован. При этом с возвратом денег возникли сложности, сообщает « Осторожно, Москва ».

Покупку девушка сделала в петербургском магазине iPort за 91 990 рублей. По ее словам, при проверке на сайте Apple выяснилось, что аппарат был активирован еще 30 июня. При этом покупка состоялась только 24 октября, а гарантия заканчивается 29 июля 2027 года — меньше чем через год после приобретения. Покупательница попросила вернуть деньги.

В ответ на претензию ООО «Портативная техника», которому принадлежит iPort, заявило, что смартфоны активируют перед продажей для проверки, а технически сложные товары надлежащего качества возврату не подлежат. Расхождение в серийных номерах компания объяснила тем, что буква S в номере из чека добавлена для внутреннего учета.

Девушка же считает, что ей сообщили недостоверные сведения о товаре. Она планирует обратиться в Роспотребнадзор и суд.

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