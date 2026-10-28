Волк напал на 8-летнюю девочку в зоопарке в Германии

В зоопарке Йоханнисмюле в Бранденбурге волк напал на восьмилетнюю девочку. Ее госпитализировали, сообщает Bild .

Нападение произошло в среду ранним утром. По данным полиции, девочка получила тяжелые травмы, в том числе головы, от как минимум одного дикого животного в вольере. В момент нападения она находилась там с двумя другими детьми и сотрудником зоопарка.

Пострадавшую на вертолете «Кристоф 31» доставили в травматологический центр в Марцане. Следователи работают на месте происшествия, зоопарк в этот день закрыт.

Пока неизвестно, почему ребенок находился в вольере до открытия парка. Не исключено, что девочка была участницей специальной программы, в рамках которой посетители могут побывать в роли смотрителей животных и посетить выбранное животное в сопровождении сотрудника. В зоопарке обитают серые и полярные волки.

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