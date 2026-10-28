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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают с ограничениями

Транспорт

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский начали работать с ограничениями. Их ввели на время, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения распространяются на прием и выпуск самолетов.

Они необходимы в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили 30 летевших на Москву беспилотников.

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