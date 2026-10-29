Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби состоятся после 4 ноября

Трехсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби пройдет после 4 ноября, точная дата пока не определена. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

По его словам, дату скоро согласуют, но ясно, что переговоры состоятся после 4 ноября. Сообщения о том, что встреча может пройти непосредственно 4 ноября, Ушаков опроверг.

Состав российской делегации на переговорах пока окончательно не сформирован, хотя «костяк есть». Полный состав будет определен в ближайшее время.

Ранее Зеленский впервые допустил обсуждение требований РФ о гарантиях безопасности.

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