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В Подмосковье водителя зажало насмерть после столкновения двух фур

Происшествия

В Подмосковье произошло смертельное ДТП. Столкнулись две фуры, сообщает РЕН ТВ.

Водителя одного из автомобилей зажало насмерть. Еще один человек пострадал.

По предварительным данным, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб правого бедра, травму живота и множественные раны по всему туловищу.

Кабины фур превратились в металлолом. Лобовые стекла треснули и вывалились.

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