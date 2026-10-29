В Истре обустроили 67 искусственных дорожных неровностей

Дорожники установили 67 искусственных неровностей у более чем 20 пешеходных переходов на региональных дорогах муниципального округа Истра в рамках программы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполнили по программе «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на 2026 год». Искусственные неровности призваны снизить скорость транспорта и риск аварий, сделать переходы безопаснее для пешеходов.

Неровности обустроили на улицах Босова, Юбилейной и Ленина в Истре, а также на дорогах Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево, ММК — Алексино — Подпорино — Еремеево, Волоколамское шоссе — Брыково — Новый Иерусалим и на подъезде к пансионату «Снегири».

Места установки определяли с учетом результатов работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и обращений жителей. По итогам работы комиссии установили 37 искусственных неровностей, остальные — на основании обращений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.