В Ленинском округе взяли на контроль свалку стройотходов у Варшавского шоссе

Администрация Ленинского округа потребовала от собственника участка у Варшавского шоссе убрать незаконно складированные строительные отходы и направила обращения в надзорные органы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несанкционированная свалка строительных отходов находится у Варшавского шоссе, вблизи съезда на Юго-Восточную хорду. Земельный участок не принадлежит муниципалитету и не находится в ведении администрации Ленинского округа.

С учетом обеспокоенности жителей администрация принимает меры для ликвидации свалки. Собственнику направили требование привести участок в надлежащее состояние. В надзорные органы обратились для принятия мер по устранению нарушений и последующей ликвидации незаконных навалов. Дополнительно территорию планируют оградить и ограничить въезд на участок.

27 октября 2026 года в Бутовской школе № 1 в ЖК «Южная Битца» прошла выездная администрация. Жители могли задать вопросы о ситуации со строительными отходами.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.