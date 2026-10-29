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Существенных изменений при поступлении в вузы РФ для иностранцев не ожидается

Общество

Правила приема иностранных абитуриентов в российские вузы в 2027 году заметно не изменятся. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, сообщает ТАСС.

По его словам, серьезных новшеств для иностранных поступающих в следующем году не ожидается.

«Серьезных изменений при поступлении в вузы для иностранных абитуриентов в следующем году не ожидается», — отметил Могилевский.

При этом грантовые программы продолжат реализовывать, а университеты будут совершенствовать экзамен по русскому языку.

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