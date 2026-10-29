Самолет рейса Агадир — Марсель подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Агадира в Марсель, сразу после вылета из марокканского аэропорта подал сигнал о тревоге на борту, сообщает ТАСС.
После подачи сигнала самолет сделал несколько кругов над атлантическим побережьем и начал возвращаться обратно. Причину тревоги экипаж не уточнил.
Самолет приземлился в Агадире.
Пока борт, подавший сигнал тревоги, заходил на посадку, диспетчеры направили два других воздушных судна — из Нанта и Брюсселя — в зону ожидания. Там они совершили несколько кругов, пока не получили разрешение на посадку.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.