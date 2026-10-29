Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Агадира в Марсель, сразу после вылета из марокканского аэропорта подал сигнал о тревоге на борту, сообщает ТАСС .

После подачи сигнала самолет сделал несколько кругов над атлантическим побережьем и начал возвращаться обратно. Причину тревоги экипаж не уточнил.

Самолет приземлился в Агадире.

Пока борт, подавший сигнал тревоги, заходил на посадку, диспетчеры направили два других воздушных судна — из Нанта и Брюсселя — в зону ожидания. Там они совершили несколько кругов, пока не получили разрешение на посадку.

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