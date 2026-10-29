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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский снова работают с ограничениями, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения ввели временно. Они установлены на прием и выпуск самолетов.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в столичных авиагаванях уже вводили такие же ограничения. Позже в аэропорту Жуковский их отменили. Внуково и Домодедово обслуживали рейсы по согласованию.

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