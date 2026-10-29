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Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Транспорт

Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стали корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

При этом в аэропорту Жуковский сняли введенные ранее ограничения.

Ранее Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский функционировали с ограничениями.

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