Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию
Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Причиной стали корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.
При этом в аэропорту Жуковский сняли введенные ранее ограничения.
Ранее Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский функционировали с ограничениями.
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