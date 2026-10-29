В Подмосковье ликвидировали 29 свалок на сельхозземлях

Межведомственная работа по борьбе с незаконными свалками в Московской области позволила с начала года ликвидировать 29 свалок на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Последние три свалки ликвидировали в октябре. Объемы убранных свалок составили от 5 до 64 тыс. кубометров.

Незаконные свалки выявляют сотрудники Минэкологии и Минсельхозпрода Московской области, других надзорных ведомств и правоохранительных органов. Работы по ликвидации, как правило, проводят силами муниципальных администраций.

По оценке специалистов, размещение мусора на сельхозземлях вредит не только почве. Загрязняющие вещества могут проникать в водоносные горизонты и наносить существенный вред здоровью людей и животных. Перекрытие плодородного слоя приводит к порче земель и делает невозможным их использование по назначению.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.