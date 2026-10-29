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На Таймыре пострадавший от лап медведя рабочий пытался снять его на телефон

Происшествия

Дорожный рабочий, пострадавший от нападения белого медведя на севере Красноярского края, пытался снять зверя на телефон, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, трое мужчин заметили медведя у проезжей части и начали снимать его на телефоны. Хищник подошел к людям, один из рабочих растерялся и оказался в лапах зверя.

Пострадавшего доставили в Таймырскую районную больницу.

Ранее уточнялось, что инцидент произошел на Таймыре. Зверь содрал с мужчины скальп.

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