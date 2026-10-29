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На Таймыре пострадавший от лап медведя рабочий пытался снять его на телефон

Дорожный рабочий, пострадавший от нападения белого медведя на севере Красноярского края, пытался снять зверя на телефон, сообщает ТАСС .

По предварительным данным, трое мужчин заметили медведя у проезжей части и начали снимать его на телефоны. Хищник подошел к людям, один из рабочих растерялся и оказался в лапах зверя.

Пострадавшего доставили в Таймырскую районную больницу.

Ранее уточнялось, что инцидент произошел на Таймыре. Зверь содрал с мужчины скальп.

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