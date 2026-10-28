сегодня в 14:18

Хотел кушать: белый медведь содрал скальп с рабочего на Таймыре

Рабочий на Таймыре был растерзан белым медведем. Зверь содрал с мужчины скальп, но пострадавший сумел выжить, сообщает Kras Mash .

Нападение произошло на берегу Карского моря в Бухте Север. После происшествия очевидцы затащили пострадавшего в вагончик.

Однако все это время вокруг людей продолжали гулять белые медведи. Прибывших на место врачей пришлось сопровождать людям с оружием.

Медики оказали рабочему первую помощь, обработали ему раны головы, плеч и рук. Затем санавиация доставила мужчину в больницу.

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