Под Пермью нашли мертвой хозяйку турагентства, обвиняемую в мошенничестве

В Пермском крае завершился розыск местной предпринимательницы Натальи С. Женщина исчезла, когда клиенты ее турагентства обратились в полицию, так как не получили купленные путевки, сообщает 59.RU .

Накануне тело Натальи обнаружили в реке Каме рядом с поселком Лысьва. Ранее неподалеку от этого места нашли ее брошенный автомобиль.

В начале октября клиенты турфирмы «Географ&Я» начали подозревать неладное. Руководитель компании Наталья перестала присылать документы по оплаченным путевкам. Вернуть деньги тоже не удавалось, а в офисе фирмы никого не было. Вскоре выяснилось, что 63-летнюю предпринимательницу разыскивают ее близкие. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Следователи СУ СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели женщины 1963 года рождения.

Кроме того, правоохранительные органы продолжают работу с многочисленными заявлениями от пострадавших клиентов турфирмы. Общая сумма ущерба составляет около 16 млн рублей.

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