Ташуев: сейчас в РПЛ все бьются, как собаки — это редкость для середины сезона

Оба клуба подходят к дерби после поражений. По мнению Ташуева, новая неудача грозит «Локомотиву» дальнейшим падением в таблице и психологическими проблемами. «Спартаку», уступившему ЦСКА, нужна победа, чтобы держаться рядом с первой тройкой и продолжать борьбу за медали.

Тренер ожидает более низких букмекерских коэффициентов на победу «Спартака», но считает важнее турнирное положение и настрой футболистов. По его оценке, для успеха игрокам нужны готовность преодолевать трудности, раскрепощенность и игровой интеллект.

Ташуев сравнил нынешнюю борьбу в лиге с весенним отрезком, когда до конца остается 12 матчей и каждое очко особенно ценно. Он отметил, что пять-шесть команд уже оторвались, а около десяти борются в нижней части таблицы и рискуют опуститься еще ниже.

«Сейчас Премьер-Лига своеобразная. Обычно такая ситуация бывает весной, когда остается 12 матчей и начинается настоящая сеча, каждое очко на вес золота. А сейчас уже пять-шесть команд оторвались, около десяти команд борются в нижней части таблицы. Все бьются, как собаки, потому что понимают: сейчас можно свалиться вниз. Такого обычно не бывает в середине сезона», — сказал Ташуев.

После 12 туров «Спартак» занимает четвертое место с 23 очками, «Локомотив» — 13-е с 11. «Железнодорожники» примут соперника 1 ноября. Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

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