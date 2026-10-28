Украли сумку: актриса Дарья Вдовик застряла в Сеуле без загранпаспорта

Российская актриса Дарья Вдовик застряла в столице Южной Кореи без загранпаспорта и уже четыре дня не может вернуться домой.

«Ребята, я застряла в Сеуле: мою сумку с загранпаспортом украли, и я не могу улететь домой, в Москву, уже 4 дня», — написала Дарья в своем Instagram*.

По словам актрисы, она не может купить новый билет домой, так как сайты авиакомпаний требуют номер загранпаспорта, а у выданного российским посольством свидетельства на возвращение (СНВ) другой формат номера.

Вдовик связалась с узбекской авиакомпанией и завтра планирует посетить их офис для решения вопроса. Кроме того, она рассматривает перелеты через Абу-Даби и Стамбул, но последний вариант оказался слишком дорогим. Если Дарья не договорится с авиакомпаниями, то вновь обратится за помощью в посольство РФ в Сеуле.

Актриса Дарья Вдовик окончила ВГИК. Известность получила благодаря ролям в сериалах «Менталистка», «Мастодонт» с Федором Добронравовым, «Я тебе неровня», «Маугли. Городские джунгли», «Дом Светофоровых», а также в фильме «Непослушники».

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