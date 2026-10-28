«О, какие сисяо!»: екатеринбурженка рассказала, как живет с 11-м размером груди

Анастасия родилась в небольшом уральском городе Качканар. После девятого класса переехала в Екатеринбург и поступила в колледж на логиста. На втором курсе, в 17 лет, она впервые приняла участие в фотосессии. После этого решила пойти в модельное агентство.

Со временем Анастасия стала известной моделью plus size в Екатеринбурге. Ее фотографии украшали городские баннеры, а также она снималась для крупных торговых центров, таких как «Гринвич» и «Радуга Парк». Однако доход был небольшим, и не все члены семьи одобряли ее хобби.

По мнению девушки, для модели важно не столько участие в крутых столичных съемках, сколько становление и узнаваемость. Постепенно про нее узнали за пределами Екатеринбурга, а гонорар вырос до 50 тыс. рублей за одну съемку.

В 2023 году Светлякова приняла участие в шоу «Давай поженимся». Тогда уральская красавица пришла сразиться за сердце 44-летнего юриста Андрея. Но жених и его друг не увидели в Анастасии будущей жены и мамы. Сейчас сердце Анастасии свободно. У нее много поклонников в соцсетях, но пока никто не готов к серьезным отношениям. Она верит, что однажды встретит понимающего и уверенного в себе мужчину. Однажды ее бросил молодой человек, так как устал к повышенному вниманию к формам возлюбленной.

«Единицы в наше время готовы действительно проявляться, хотя раньше мужчины красиво ухаживали: отправляли большие букеты, красивые украшения и возили в путешествия. На меня постоянно обращают внимание. Некоторые кричат: „Большая грудь“, „Сисястая“, „О, какие сисяо!“, „Я бы вообще прокатился“ и еще что-то. Но для меня это уже фоновый звук. Женщины, кстати говоря, реагируют не меньше. Иногда бывает, что мужчина идет с дамой, и, если он посмотрит вслед, она его ударит», — поделилась 28-летняя модель.

Несмотря на то, что Настя гордится своими формами, жить с таким размером и быть моделью plus size непросто. Девушке постоянно приходится следить за весом, чтобы сохранить здоровье.

Помимо этого, Жизнь с таким бюстом — удовольствие не из дешевых. По словам екатеринбурженки, цена хорошего комплекта нижнего белья может достигать 50 тыс. рублей. При этом, несмотря на всевозможные траты, излишнее внимание и трудности, Настя не планирует уменьшать объемы.

Сейчас девушка ведет свой блог с 27 тыс. подписчиков и развивает собственные проекты, поэтому моделинг ушел на второй план. Недавно она создала платный чат, в котором делится опытом с девушками и устраивает для них встречи с экспертами из разных областей, зарабатывая на этом.

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