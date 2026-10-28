Apple впервые представила сенсорный MacBook Pro с PROLED-дисплеем

Американская корпорация Apple впервые в своей истории представила сенсорный MacBook Pro с PROLED-дисплеем, сообщается на сайте компании.

Сенсорный дисплей PROLED XDR пришел на смену привычному Liquid Retina XDR. Пользователи смогут прокручивать страницы свайпами, увеличивать изображения жестами, перетаскивать элементы между окнами и взаимодействовать с интерфейсом напрямую.

Сенсорный слой встроен непосредственно в OLED-панель, что позволяет уменьшить задержку при касаниях. Чтобы экран не отклонялся назад при касаниях, Apple разработала более устойчивый шарнир.

Также в MacBook Pro впервые используется технология Tandem OLED с двумя слоями органических светодиодов. Она позволяет добиться высокой яркости и контрастности, сохраняя точность цветопередачи.

Еще одно впечатляющее обновление: теперь вместо привычной выемки в верхней части экрана — Dynamic Island. Как и в iPhone, эта интерактивная область позволяет управлять уведомлениями и системными функциями. В Dynamic Island встроены Spotlight, Siri AI и Live Activities. С его помощью можно управлять музыкой, отвечать на звонки, получать файлы через AirDrop и следить за текущими событиями.

14-дюймовый MacBook Pro стал легче — его вес теперь составляет 1,36 кг, а 16-дюймовый весит 1,81 кг. По сравнению с предыдущими моделями они стали легче на 227 и 318 граммов соответственно.

Толщина уменьшилась: у 14-дюймовой версии на 0,5 мм, у 16-дюймовой — почти на 1 мм. Рамки вокруг экрана стали тоньше, а диагональ большого MacBook Pro выросла до 16,3 дюйма, тогда как у младшей модели экран теперь 14,2 дюйма.

Новая конструкция позволяет сохранить высокую производительность процессоров M5 Pro и M5 Max даже в компактном корпусе, эффективно отводя горячий воздух от дисплея. Максимальный объем объединенной памяти достигает 128 ГБ, а встроенного SSD 16 ТБ.

На MacBook Pro с 14-дюймовым экраном и процессором M5 Pro цены стартуют от 2899 долларов, а на MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и процессором M5 Pro — от 3399 долларов. При этом обе модели доступны в конфигурациях с M5 Max. Предзаказ уже открыт, а продажи начнутся 6 ноября.

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