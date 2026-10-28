Баканов назвал сроки затопления Международной космической станции

Ранее предполагалось, что МКС завершит свою работу в 2028 году, а ее затопление было запланировано на 2030 год. Однако США и Россия договорились продлить работу станции до 2030 года.

Из-за того, что сроки изменились, затопление произойдет в 2031 или 2032 годах.

«У нас сейчас они (американская сторона — ред.) обратились подвинуть (окончание срока работы — ред.) с 2028 на 2030, и дальше с затоплением 2031 или 2032 год», — сказал Баканов на полях форума Россия — Африка.

Ранее Баканов отмечал, что в 2028 году РФ хочет запустить запустить первый модуль Российской орбитальной станции, которая постепенно заменит. Больше информации о ней читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.