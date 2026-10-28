Клава Кока и Дима Масленников спровоцировали слухи о пополнении в семье

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников своим поведением подогрели слухи о пополнении в семье, сообщает журнал Super .

Во время пресс-завтрака с участниками шоу «Три Острова» они постоянно прикрывали пиджаком живот Клавы. Масленников даже использовал для этого карточки, которые держал в руках. При этом звездная пара отказалась от интервью.

Поведение Клавы и Димы вызвало интерес на фоне прежних заявлений певицы о материнстве. В интервью Ксении Собчак исполнительница хита «Покинула чат» признавалась, что в будущем хочет уйти в декрет, но сначала планирует сосредоточиться на творчестве.

Что известно об истории любви звездной пары Клавы Коки и Димы Масленникова, читайте в материале РИАМО.

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