Несколько лет френдзоны: что известно об истории любви Клавы Коки и Димы Масленникова

На днях мир шоу-бизнеса был потрясен новостью о помолвке популярной певицы Клавы Коки и известного блогера Димы Масленникова. Долгое время вокруг этой пары ходили слухи о более чем дружеских отношениях, однако сами молодые люди упорно отрицали любые намеки на романтику, утверждая, что их связывает лишь крепкая дружба. Но после официального объявления о скорой свадьбе Клава и Дима решили раскрыть все карты и рассказать, как их дружба переросла в настоящую любовь. Интервью с ними появилось на его YouTube-канале.

Начало дружбы Клавы и Димы и первые шаги к любви

Фото - © соцсети Клавы Кока

История их отношений началась около десяти лет назад, когда Клава и Дима впервые встретились на вечеринке Blackstar. С тех пор они поддерживали тесное общение, часто сотрудничали в творческих проектах, и Дима даже снимался в клипах Клавы. Однако на тот момент их отношения оставались исключительно дружескими. Как призналась Клава, их общение всегда было веселым и ярким, но никогда не переходило грань дружбы. Дима Масленников, впрочем, в интервью рассказал, что Клава для него всегда была «как родная» — настолько им хорошо было вместе с самого знакомства.

Первый поцелуй и страх перед чувствами

Фото - © соцсети Клавы Кока

Семь лет назад между друзьями произошел первый поцелуй, который стал поворотным моментом в их отношениях. Это случилось на мосту в парке «Зарядье» на рассвете. По словам Клавы Коки, этот поцелуй для нее стал очень значимым, хоть и неожиданным. Однако Дима, испугавшись своих чувств, начал избегать Клаву — стал вести себя холодно и отстраненно. Это привело к тому, что певица поставила на нем клеймо «друг», и их отношения так и остались в русле дружбы. Несмотря на это, Дима в какой-то момент продолжил оказывать Клаве знаки внимания, надеясь на что-то большее.

Признание в чувствах и расставание

Фото - © соцсети Клавы Кока

Спустя несколько лет, во время совместного отдыха в Дубае, Дима решился признаться Клаве в любви. Однако певица ответила, что не испытывает к нему романтических чувств — только дружеские. Лишь через пару лет Клава сама предложила Диме попробовать начать отношения заново. Пара начала строить совместную жизнь, но, к сожалению, их отношения не сложились, и они решили расстаться. В обществе тем временем ходили слухи о том, что Дима и Клава встречаются тайно.

Новая встреча и возрождение чувств

Фото - © соцсети Клавы Коки

Слухи о романе особенно усилились летом 2025 года. Молодые люди оказались вместе на концерте Джастина Тимберлейка в Баку, а Клава разместила совместное фото, шутливо отметив, что хотела снимок с Джастином, но увидела «любимого блогера». Эта встреча вновь пробудила в Клаве чувства к Диме, но она не решилась признаться ему в этом. Лишь через несколько месяцев, во время дружеской встречи, они вновь решили попробовать быть вместе. Этот шаг оказался успешным: спустя пару месяцев Дима переехал к Клаве, и их отношения начали развиваться с новой силой.

Совместная жизнь Клавы Коки и Димы Масленникова и предложение

Фото - © соцсети Клавы Коки

Клава с восторгом рассказывает о совместной жизни с Димой, отмечая его аккуратность и заботу. Он не разбрасывает вещи, убирает за собой, моет посуду и даже иногда готовит для них обоих. Дима также заправляет постель и убирает капельки с зеркала после чистки зубов. За пару месяцев совместной жизни они поняли, что хотят быть вместе всегда.

Дима признался, что еще до Нового года решил сделать предложение Клаве. Наступил тот самый момент на Мальдивах, где он устроил романтическое свидание на берегу. В последний день отпуска он встал на колено и сделал ей предложение, которое Клава с радостью приняла.

Будущее и общие планы Клавы Коки и Димы Масленникова

Фото - © Дмитрий Масленников/YouTube

До начала серьезных отношений с Клавой Дима купил квартиру для себя, где сейчас идет ремонт. Однако после того, как они начали встречаться и объявили о помолвке, квартира стала общей.

Впрочем, такой влюбленной идиллии двух знаменитостей рады не все. Так, бывшая девушка Масленникова Сабина Хайрова заявила в своем блоге, что Клава Кока — разлучница и строит счастье на чужом несчастье. «Если в нашем мире поощряется восхваление женщин, которые вторгаются в отношения, уводят мужчин из отношений и семей, подавая это под соусом романтики, то я умываю руки», — отметила девушка.