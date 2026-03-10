Утопят в Тихом океане: какое будущее ждет МКС к 2030 году

МКС планируют затопить в Тихом океане в 2030 году

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) завершится в 2028 году, после чего ее начнут постепенно сводить с орбиты. В 2030 году запланировано ее затопление. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик» .

МКС работает с 1998 года. В 2028 году ее начнут сводить с орбиты, а затем, в 2030 году, будет произведено ее затопление в Тихом океане.

Пока что работа участников проекта МКС, куда входит Россия, продолжается в обычном режиме. По словам Баканова, предстоят еще несколько лет ее совместной эксплуатации.

После того, как эксплуатация МКС завершится, Россия хочет вывести на орбиту свою станцию — РОС. Первый модуль планируется запустить в 2028 году на орбиту с наклонением 51,6 градуса.

Старт будет осуществлен с Байконура. Затем оттуда же отправят универсальный узловой и шлюзовой модули.

Ранее Баканов уже рассказывал, что «Роскосмос» и NASA в течение 2026 года проведут обсуждение на тему точных сроков сведения МКС с орбиты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.