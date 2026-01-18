сегодня в 12:25

«Роскосмос» в течение года обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты

«Роскосмос» и NASA в течение 2026 года проведут обсуждение на тему сроков сведения МКС с орбиты, сообщает РИА Новости .

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о предварительных сроках. Так, завершение работы МКС запланировано на 2028 год. Предполагается свести ее с орбиты до 2030 года.

«А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать», — сказал Баканов.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, что обменялся контактами с новым руководителем NASA Джаредом Айзекманом. Они договорились провести встречу, когда будет удобно обеим сторонам.

Ранее NASA приняло решение о досрочном возвращении на Землю экипажа миссии Crew-11 с МКС. Причиной стали проблемы со здоровьем у одного из астронавтов.

