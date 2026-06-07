Иран закрыл воздушное пространство на западе страны

сегодня в 23:07

В Иране заявили о закрытии воздушного пространства на западе страны до дальнейшего уведомления, сообщает ТАСС .

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о фиксации нескольких ракетных залпов со стороны Ирана, на севере страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует предоставить странам Персидского залива доступ к активам Ирана для компенсации ущерба, который Тегеран может им нанести.

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