NASA вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС из-за здоровья астронавта

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение о досрочном возвращении на Землю экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции, сообщает ТАСС .

Причиной стали проблемы со здоровьем у одного из астронавтов, чье состояние в настоящее время стабильно.

Глава медицинской службы NASA заявил, что агентство не будет раскрывать диагноз и личность пострадавшего. В ведомстве подчеркнули, что инцидент не связан с подготовкой к выходу в открытый космос, а возвращение экипажа не носит характера срочной эвакуации. Точные сроки возвращения будут определены по мере готовности корабля и с учетом погодных условий.

Параллельно NASA подтвердило, что следующая миссия, Crew-12, отправится к МКС в середине февраля в соответствии с ранее утвержденным графиком.

