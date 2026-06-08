В РФ началась короткая рабочая неделя

В РФ началась четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, сообщает ТАСС .

Короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня.

При этом 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на один час, так как это предпраздничный день. 12 июня будет День России.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

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