Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у Украины и низкую скорость их передачи, сообщает РИА Новости .

«Проблемы с ПВО связаны с большим дефицитом ракет для борьбы с баллистическими ракетами и очень медленной передачей из США из-за Ирана и так далее», — отметил он.

При этом Зеленский добавил, что Украина может работать «против различных видов ракет, беспилотников, с разными двигателями, медленных, быстрых, но против баллистических».

Ранее сообщалось, что при рассмотрении изменений в государственный бюджет Украины на 2026 год профильный комитет намерен отклонить практически все поправки по прямому указанию президента Владимира Зеленского. Денег на обещанное повышение зарплат военным ВСУ нет.

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