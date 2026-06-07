В бюджете Украины нет средств на повышение зарплат боевикам ВСУ

При рассмотрении изменений в государственный бюджет Украины на 2026 год профильный комитет намерен отклонить практически все поправки по прямому указанию президента Владимира Зеленского. Денег на обещанное повышение зарплат военным ВСУ нет, сообщает в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По словам парламентария, вопрос корректировки главного финансового документа страны станет одним из ключевых на пленарной неделе. К законопроекту было подано 1865 правок, занявших 433 страницы. Однако после пятничной встречи «малой фракции» с президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение оставить документ практически в исходном виде.

В частности, рада планирует отклонить инициативу по ограничению права кабмина самостоятельно запускать сомнительные экономические программы и национальные кешбэки. Также она снова направит средства Резервного фонда на финансирование популистских проектов.

Кроме того, в рамках текущих изменений у министерства обороны Украины планируется изъять 40 млрд гривен (66,4 млрд рублей).

Основной проблемой законопроекта депутат назвал полное отсутствие финансового обеспечения для ранее анонсированного властями повышения выплат военнослужащим. Железняк подчеркнул, что обещанное Зеленским увеличение минимальных зарплат военным до 30 тыс. гривен (49,8 тыс. рублей) никак не подкреплено в бюджете.

Более того, оборонный сектор продолжает сталкиваться со значительным дефицитом финансирования даже по сравнению с показателями прошлых периодов. Нардеп отметил, что правительству придется искать дополнительные источники средств просто для того, чтобы выплатить денежное довольствие военнослужащим на прежнем уровне.

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