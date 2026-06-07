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В результате атак ВСУ пострадали пять мирных жителей

В результате атак БПЛА ВСУ за сутки пострадали пять жителей Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин на платформе «Макс».

Ранения средней степени тяжести получили мужчина в Мариуполе, женщина и двое мужчин в Горловке. В Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина.

Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские боевики ударили с помощью беспилотника по автобусу Москва — Севастополь в Енакиеве. Произошел взрыв. В результате погибли восемь человек и 10 были ранены.

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