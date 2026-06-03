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До 8 выросло число убитых БПЛА ВСУ пассажиров автобуса в ДНР

До восьми человек выросло количество погибших от атаки БПЛА ВСУ по рейсовому автобусу из Москвы в крымский Симферополь в Енакиеве Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

Инцидент произошел ночью около 03:46. Автобус ехал по дороге и в него влетел украинский БПЛА. Затем произошел сильный взрыв.

10 человек получили ранения средней тяжести и были госпитализированы. Среди них и один ребенок.

Позднее опубликовали фото автобуса после взрыва. Крыша и окна были уничтожены. Сиденья, на которых находились пассажиры, сгорели.

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