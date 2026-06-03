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Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов опубликовал первые фото с места удара БПЛА ВСУ по рейсовому автобусу, ехавшему из Москвы в крымский Симферополь. Были убиты 7 пассажиров и ранены 11.

На опубликованных фото видно, что автобус почти полностью уничтожен. У него пробита крыша, выбиты окна.

Все кресла, на которых сидели пассажиры, сгорели. На месте происшествия обнаружили обломок БПЛА ВСУ.

В СК РФ отметили, что из-за инцидента возбудили уголовное дело по статье 205 УК России («Террористический акт»). Следователи выясняют детали происшествия.

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