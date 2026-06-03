сегодня в 10:37

Опубликовано страшное видео прилета БПЛА по автобусу с людьми в ДНР

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов опубликовал в Telegram-канале видео момента прилета украинского беспилотника по пассажирскому автобусу ночью в Енакиеве Донецкой Народной Республики. БПЛА атаковал транспортное средство намеренно.

Семь пассажиров были убиты. 10 человек получили ранения средней степени тяжести.

Ранения получил в том числе ребенок. Пострадавших увезли в больницу.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения автобус едет по дороге. В этот момент в него прилетает украинский беспилотник. Происходит сильный взрыв.

Судя по камерам видеонаблюдения, инцидент произошел в 03:46.

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