Детский сад в Жилом комплексе «Мытищи Парк» готов на 60%

В ЖК «Мытищи Парк» продолжается строительство детского сада на 450 мест. На данный момент завершены работы по черновой отделке, активно ведется чистовая отделка: укладка линолеума и плитки. Параллельно ведутся работы по благоустройству: рабочие укладывают асфальт и готовы принимать малые архитектурные формы.

Все внутренние инженерные сети смонтированы: системы холодного и горячего водоснабжения, дымоудаления, вентиляции и подпора воздуха. В подвальной части ведется сборка индивидуального теплового пункта и водонасосной станции, а также монтаж вентиляционного оборудования.

На стройке ежедневно задействованы 55 человек и 4 единицы техники — они работают на прокладке наружных сетей. Общая готовность объекта составляет порядка 60 процентов. Тем не менее подрядчик заверяет: открытие детского сада состоится 1 сентября 2026 года.

Всего в здании предусмотрено 18 групп дневного пребывания. Каждая групповая ячейка включает игровую, буфетную, спальню и санузел. Для всестороннего развития детей в саду будут работать просторные музыкальный и физкультурный залы, а также два кружковых помещения для творческих занятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.