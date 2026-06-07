В Реутове начался ремонт подземного перехода на Октября

В Реутове 5 июня приступили к ремонту подземного пешеходного перехода, соединяющего улицу Октября с улицей Дзержинского. В связи с этим переход будет полностью закрыт на три недели.

Уже с утра здесь вовсю кипит работа: бригада демонтирует старую облицовочную плитку с лестничных пролетов и ступеней. Видно, как рабочие аккуратно снимают изношенные фрагменты, освобождая основание для последующего ремонта.

Этот переход — один из трех пешеходных путей из одной части города в другую. Им ежедневно пользуются десятки людей, чтобы попасть из жилых кварталов на противоположную сторону, к остановкам, соцучреждениям, магазинам и метро. За долгие годы эксплуатации плитка на лестницах растрескалась, местами откололась, ступени стали скользкими и ненадежными. Поэтому ремонт здесь не косметический, а жизненно необходимый для безопасности пешеходов.

После того как старая плитка будет полностью снята, рабочие выровняют основание, затем уложат новое нескользящее покрытие или зальют свежий бетон, а также приведут в порядок поручни. Весь процесс займет около трех недель — именно столько нужно, чтобы материалы схватились и набрали прочность. На время закрытия перехода жителей просят пользоваться альтернативными маршрутами. Перейти с южной стороны на северную и обратно можно через подземные переходы у платформы МЦД-4 (станция «Реутово») или в районе ТЦ «Экватор». Оба работают в штатном режиме.

Администрация приносит извинения за временные неудобства и обещает, что подрядчик постарается выполнить работы с опережением графика.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.