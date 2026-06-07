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Явка на выборах в парламент Армении составила 58,97% после закрытия участков

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Согласно данным ЦИК, на момент закрытия избирательных участков явка составила 58,97%, сообщает ТАСС .

Избирательные участки работали с 08:00 (07:00 мск) по 20:00 по местному времени (19:00 по мск). По состоянию на 17:00 (16:00 мск) явка составляла 48,92%.

В голосовании приняли участие 1 476 597 граждан. Первые результаты начнут публиковать около 00:00 (23:00 по мск).

В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном.

На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года явка составила 49,41%. Тогда свое избирательное право реализовали 1 281 911 человек.

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