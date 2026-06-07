сегодня в 20:56

Утонувший в Красноярском крае подросток соврал родителям о том, куда пойдет

Подросток, который утонул при катании на сапборде в Красноярском крае, соврал отцу о том, куда он пойдет, сообщает РЕН ТВ .

Мальчик сказал родителям, что будет с другом в компьютерном клубе. На самом деле они отправились на озеро Бархатово, чтобы кататься на сапбордах.

Приятель подростка в какой-то момент ушел, а мальчик остался один. В процессе катания он утонул.

Ребенок приехал в Красноярский край из Амурской области в гости к бабушке.

В воскресенье тело 14-летнего подростка нашли недалеко от берега. Следователи проводят проверку.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.